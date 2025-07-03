В центре Ростова вновь отключили интернет утром 3 июля

В центре Ростова снова пропал мобильный интернет. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» сообщили читатели.
Жители города столкнулись с очередным отключением сети утром 3 июля. Проблемы начались внезапно — многие не смогли даже вызвать такси. Поэтому для некоторых путь на работу оказался непростым, ведь цены на такси взлетели в два раза.
Горожане сообщили, что из-за отсутствия связи заказать машину стало почти невозможно. А тем, кому это удалось, пришлось заплатить вдвое больше обычного.
Напомним, власти Ростовской области объясняют отключение интернета мерами безопасности.
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