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В центре Ростова вновь отключили интернет утром 3 июля

Ростовчане остались вновь без интернета утром 3 июля.

Источник: Комсомольская правда

В центре Ростова снова пропал мобильный интернет. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» сообщили читатели.

Жители города столкнулись с очередным отключением сети утром 3 июля. Проблемы начались внезапно — многие не смогли даже вызвать такси. Поэтому для некоторых путь на работу оказался непростым, ведь цены на такси взлетели в два раза.

Горожане сообщили, что из-за отсутствия связи заказать машину стало почти невозможно. А тем, кому это удалось, пришлось заплатить вдвое больше обычного.

Напомним, власти Ростовской области объясняют отключение интернета мерами безопасности.

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