Стоимость подарка новорожденным в Петербурге увеличится до 17 тысяч в 2026 году

Согласно постановлению, подписанному 2 июля, цена каждого подарочного набора вырастет до 17 143 рублей в 2026 году. За период с запуска программы в августе 2024 года стоимость комплектов увеличилась почти на две тысячи рублей.
О грядущем росте на набор заявили ещё весной. Проект документа появился в открытом доступе на сайте администрации города в мае для обсуждения в рамках антикоррупционной экспертизы.
Первоначально набор стоил около 15 тысяч рублей и включал около десятка различных детских товаров, включая погремушки, а также видеоняню. Для финансирования социальной инициативы в бюджете Петербурга на 2025 год предусмотрено свыше полумиллиарда рублей — сумма составляет 573 миллиона рублей.