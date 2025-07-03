Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стоимость подарка новорожденным в Петербурге увеличится до 17 тысяч в 2026 году

Заместитель председателя петербургского комитета по экономической политике и стратегическому планированию Полина Беляева утвердила решение о повышении стоимости подарков для семей с новорождёнными детьми.

Согласно постановлению, подписанному 2 июля, цена каждого подарочного набора вырастет до 17 143 рублей в 2026 году. За период с запуска программы в августе 2024 года стоимость комплектов увеличилась почти на две тысячи рублей.

О грядущем росте на набор заявили ещё весной. Проект документа появился в открытом доступе на сайте администрации города в мае для обсуждения в рамках антикоррупционной экспертизы.

Первоначально набор стоил около 15 тысяч рублей и включал около десятка различных детских товаров, включая погремушки, а также видеоняню. Для финансирования социальной инициативы в бюджете Петербурга на 2025 год предусмотрено свыше полумиллиарда рублей — сумма составляет 573 миллиона рублей.