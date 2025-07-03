325 иностранцев депортированы из Самарской области с начала 2025 года

С начала текущего года приставы Самарской области обеспечили принудительную депортацию 325 иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство. Только на прошлой неделе за пределы России были отправлены 5 граждан среднеазиатских государств.
Основной причиной выдворения стало систематическое нарушение сроков пребывания. Вопреки требованиям закона, мигранты оставались в регионе после истечения разрешённых 90 дней, занимаясь незаконной трудовой деятельностью.
По решению судебных органов, всем депортированным лицам закрыт въезд в Российскую Федерацию на пятилетний срок. В УФССП по Самарской области подчеркивают, что подобные меры направлены на поддержание правопорядка в миграционной сфере.
Отметим, что санкции за нарушение миграционных правил становятся всё более строгими — в прошлом году аналогичные меры были применены к 280 иностранным гражданам.
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