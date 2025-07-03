Рота штурмовиков ВСУ пропала без вести в Сумской области

Вторая штурмовая рота 425-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) практически в полном составе пропала без вести в Сумской области. Об этом в четверг, 3 июля, сообщили в российских силовых структурах.
— Родные и близкие вэсэушников 425-го ОШП, в свою очередь, сообщают, что на Сумском направлении практически в полном составе пропала без вести вторая штурмовая рота данного подразделения, — рассказал источник ТАСС.
Ранее стало известно, что силовые структуры РФ фиксируют отток населения из украинских Сум. Местные пытаются уехать преимущественно своими силами. В Сумах люди активно продают жилье, при этом сдавать его солдатам ВСУ наотрез отказываются.
2 июля появилась информация, что Вооруженные силы России открыли прямую дорогу в город Сумы. Так, российские бойцы зачистили от противника населенный пункт Юнаковка. Выжившие военные ВСУ пытались спрятаться в подвалах, канавах, шалашах и на деревьях.
Также стало известно о гибели командира 110-й отдельной механизированной бригады генерала ВСУ Сергея Захаревича.