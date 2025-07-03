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Дубль «Крыльев» сыграет с командой, которую после матча расформируют

Самарцы встретятся с казанским «Соколом» на выезде 6 июля (12+). Для последнего матч станет последним на профессиональном уровне.

Самарцы встретятся с казанским «Соколом» на выезде 6 июля (12+). Для последнего матч станет последним на профессиональном уровне.

Это будет 13-я игра для обеих команд в нынешнем сезоне Второй лиги. Дубль «Крыльев Советов» идет на девятом месте в таблице с 14 очками, частный клуб из Татарстана — предпоследний, 13-й, с семью.

Встреча для «Сокола» будет последней. После его расформируют из-за отсутствия финансирования. Матч пройдет в траурной атмосфере на стадионе «Трудовые резервы» рядом с местным Арским кладбищем. Будет и «поминальный» обед.

«Очень печально. Если у выпускников спортивных школ Казани был хоть какой-то ориентир, и они понимали, что можно попасть в профессиональный футбол и играть за свой город, то теперь это все уходит в небытие», — приводит слова спортдира команды Ильяса Минневалиева ТАСС.

Ранее сообщали, что тольяттинский «Акрон» стал девятым, а самарские «Крылья» 13-ми по числу матчей воспитанников в минувшем сезоне РПЛ.

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