Казахстан возобновит прописку детей до 14 лет

В документе сказано, что из-за отсутствия адресных сведений на детей до 14 лет, возникли сложности в формировании официальной статистики по численности населения, смертности, рождению и так далее.
А потому, министерство возобновляет регистрацию детей по месту жительства с момента их рождения. При прописке детей до 16 лет предоставляется один из документов, удостоверяющих личность.
Принятие проекта не повлияет на обеспечение национальной безопасности, подчеркнули в МВД. Документ будет на публичном обсуждении до 15 июля.