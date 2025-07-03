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Казахстан возобновит прописку детей до 14 лет

АСТАНА, 3 июл — Sputnik. Министерство внутренних дел Казахстана опубликовало проект изменений в приказ о регистрации граждан.

Источник: Sputnik.kz

В документе сказано, что из-за отсутствия адресных сведений на детей до 14 лет, возникли сложности в формировании официальной статистики по численности населения, смертности, рождению и так далее.

А потому, министерство возобновляет регистрацию детей по месту жительства с момента их рождения. При прописке детей до 16 лет предоставляется один из документов, удостоверяющих личность.

Принятие проекта не повлияет на обеспечение национальной безопасности, подчеркнули в МВД. Документ будет на публичном обсуждении до 15 июля.