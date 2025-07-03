Красноярск увеличил население после муниципальной реформы

В Красноярске, восточном миллионнике России, состоявшаяся муниципальная реформа привела к увеличению численности населения. Теперь в городском округе Красноярск проживает около 1,25 миллиона человек.
Согласно изменениям, вступившим в силу 19 июня, Березовка и ряд других населенных пунктов стали частью Красноярска. Новый закон о местном самоуправлении, подписанный губернатором после активных обсуждений, упразднил 472 муниципальных образования, оставив только 39, включая шесть городских округов.
В результате укрупнения округа Красноярск были присоединены 10 деревень, сел и поселков, ранее входивших в состав Емельяновского района, а также бывший райцентр Березовского района. Теперь к Красноярску относятся такие населенные пункты, как Бугачево, Минино, Солонцы и Элита, а также села Дрокино и Арейское.
Присоединение новых территорий увеличило площадь городского округа в три раза — до 1116,12 квадратных километров. По данным Красноярскстата на 1 января 2025 года, официальное население города составляло 1 212 581 человек, и после реформы оно возросло примерно на 38 тысяч.
Наибольший вклад в новую демографическую статистику внесла Березовка с населением около 19 тысяч человек. Солонцовский сельсовет добавил около 8,9 тысячи жителей, а Элитовский — около 6,6 тысячи. Мининский сельсовет, наибольшая часть которого занимает лесные территории, добавил лишь 3,6 тысячи человек.
Несмотря на изменения, Красноярск по-прежнему занимает шестое место среди крупнейших городов России. В рейтинге его опережают Екатеринбург (1,55 млн), Новосибирск (1,64 млн), а также Санкт-Петербург (5,65 млн) и Москва (13,27 млн).