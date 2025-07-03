Красноярск увеличил население после муниципальной реформы

В результате укрупнения округа Красноярск были присоединены 10 деревень, сел и поселков, ранее входивших в состав Емельяновского района, а также бывший райцентр Березовского района. Теперь к Красноярску относятся такие населенные пункты, как Бугачево, Минино, Солонцы и Элита, а также села Дрокино и Арейское.