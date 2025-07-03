Выброс дофамина и возвращение в детство: как шоколад влияет на эмоциональное состояние

Помимо приятных вкусовых ощущений шоколад вызывает у людей приятные эмоции. О том, как это происходит и почему употребление шоколада положительно влияет на наше ментальное состояние, рассказала «Вечерней Москве» психолог, КПТ- и ДБТ-терапевт Надежда Ерофеева.
Наслаждение вкусом шоколада многогранно — это и богатый вкус, и особое чувство удовлетворения, которое он приносит. Многие отмечают, что шоколад способствует ощущению уюта и душевного равновесия. Причина такой связи кроется в свойствах продукта, уверена специалист.
«Гормоны счастья» спешат на помощь.
На биохимическом уровне благотворное влияние сладкого на эмоциональное состояние человека давно доказано: глюкоза в первую очередь стимулирует выброс дофамина, одного из четырех гормонов радости, отвечающего за удовольствие и уровень энергии.
— Шоколад способен положительно влиять на настроение, так как какао-бобы содержат уникальный микс природных соединений, таких как тирозин, фенилэтиламин, теобромин, которые способствуют повышению уровня эндорфинов — гормонов, нормализующих эмоциональный фон. Поэтому в тяжелые жизненные моменты у нас может появляться сильная тяга к данному лакомству — так мозг стремится вернуться в норму. Также в шоколаде можно найти триптофан — аминокислоту, которая способствует синтезу серотонина. При достаточном содержании в организме данный гормон повышает нашу уверенность в себе и создает ощущение внутренней гармонии. Нехватка серотонина может стать одной из причин ухудшения ментального здоровья, приводя к апатичному состоянию и даже симптомам депрессии, — рассказала эксперт.
Как в детстве.
Однако шоколад улучшает наше эмоциональное состояние не только благодаря своему составу. Для многих людей он стал «комфортной едой», то есть продуктом, который ассоциируется с домашним уютом, заботой, семейными праздниками или встречами с друзьями.
Что такое ИМТ, как его рассчитать, на что влияет.
— Когда мы испытываем чувство одиночества или усталости, зачастую нам хочется полакомиться шоколадом не только ради его вкуса, а чтобы перенестись в приятные воспоминания. Например, для некоторых эта сладость представляет что-то вроде «портала» в детство, когда шоколад был лучшим подарком на любой праздник: таким образом человек может вернуться в теплый момент прошлого и заново прожить из него позитивные эмоции, — поделилась психолог.
Выбирая любимую с детства сладость, будь то шоколадный батончик или конфеты, мы надеемся, что вкус остался неизменным: так мы снова можем испытать такое же чувство наслаждения, как в тот раз, когда впервые попробовали лакомство. Для этого особое внимание следует уделить составу шоколада, который вы выбираете. В него должны входить натуральные компоненты, такие как тертое какао, какао-масло, сахар, сухое цельное молоко, тогда оригинальный вкус будет сохранен, заверила психолог.
Шоколад — это не просто сладость, а посредник между мозгом и позитивными эмоциями. Благодаря содержащимся в нем полезным веществам он дарит нам счастье и удовлетворение, а приятные ассоциации с этим лакомством помогают испытать спокойствие и тепло.
Однако, как и с любой сладостью, в случае с шоколадом нужно помнить о культуре потребления и рекомендациях ВОЗ об ограничении суточного потребления добавленного сахара до 10 процентов от общего рациона.
Шоколад — одно из любимейших лакомств россиян. На фоне роста популярности ЗОЖ вокруг этого продукта возникает все больше мифов. О самых популярных заблуждениях, которые мешают многим наслаждаться вкусом и пользой шоколада, «Вечерней Москве» рассказали врач-стоматолог, доктор медицинских наук Олесь Шевченко и психолог Надежда Ерофеева.