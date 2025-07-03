Выброс дофамина и возвращение в детство: как шоколад влияет на эмоциональное состояние

— Шоколад способен положительно влиять на настроение, так как какао-бобы содержат уникальный микс природных соединений, таких как тирозин, фенилэтиламин, теобромин, которые способствуют повышению уровня эндорфинов — гормонов, нормализующих эмоциональный фон. Поэтому в тяжелые жизненные моменты у нас может появляться сильная тяга к данному лакомству — так мозг стремится вернуться в норму. Также в шоколаде можно найти триптофан — аминокислоту, которая способствует синтезу серотонина. При достаточном содержании в организме данный гормон повышает нашу уверенность в себе и создает ощущение внутренней гармонии. Нехватка серотонина может стать одной из причин ухудшения ментального здоровья, приводя к апатичному состоянию и даже симптомам депрессии, — рассказала эксперт.