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Мощный ливень обрушился на Хабаровск. Видео

На Хабаровск и его пригороды обрушился мощный тропический ливень. Об этом свидетельствуют данные Дальневосточного УГМС.

Стихия затронула не только краевую столицу, но и соседние районы.

На Хабаровск и его пригороды обрушился мощный тропический ливень. Об этом свидетельствуют данные Дальневосточного УГМС.

Согласно данным на сайте, осадки сопровождались аномальной жарой до +30 градусов и порывистым ветром до 15−20 м/с. Стихия затронула не только краевую столицу, но и соседние районы, а также распространилась на приграничные территории Китая.

Местные жители активно сообщают в социальных сетях о серьезных подтоплениях. В центре Хабаровска ливневые канализации не справляются с потоком воды, из-за чего многие дороги оказались под водой. Синоптики отмечают, что интенсивные осадки сохранятся до утра 4 июля.