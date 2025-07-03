Мощный ливень обрушился на Хабаровск. Видео

Стихия затронула не только краевую столицу, но и соседние районы.
На Хабаровск и его пригороды обрушился мощный тропический ливень. Об этом свидетельствуют данные Дальневосточного УГМС.
Согласно данным на сайте, осадки сопровождались аномальной жарой до +30 градусов и порывистым ветром до 15−20 м/с. Стихия затронула не только краевую столицу, но и соседние районы, а также распространилась на приграничные территории Китая.
Местные жители активно сообщают в социальных сетях о серьезных подтоплениях. В центре Хабаровска ливневые канализации не справляются с потоком воды, из-за чего многие дороги оказались под водой. Синоптики отмечают, что интенсивные осадки сохранятся до утра 4 июля.