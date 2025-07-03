В СПбГУ создали новый метод определения содержания антибиотиков в организме

Ученые работали с супрамолекулярными растворителями, которые получают из поверхностно-активных веществ. Такие вещества используются в быту — например, в составе мыла или моющих средств. В данном исследовании химики выбрали амфифильную молекулу на основе ди-2-этилгексилфосфорной кислоты. Это соединение ранее почти не изучалось, что делает его особенно перспективным для научной работы. Растворители применяли для выделения антибиотиков из образцов мочи, полученных от здоровых добровольцев в возрасте от 20 до 35 лет.