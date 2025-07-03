Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

К осени в РФ испытают первый прототип лазерного антидронового «лучемета»

Разработчики планируют сжечь лазером с 1,5 километра украинский БПЛА «Лютый».

Источник: Аргументы и факты

Первый прототип лазерного антидронового «лучемета», разрабатываемый в рамках проекта «Посох», планируют испытать до конца лета. Об этом заявил РИА Новости директор компании-разработчика, пожелавший остаться неназванным.

«Сейчас наиболее актуальными являются объектовые тыловые средства поражения беспилотников типа украинского БПЛА “Лютый”. Под эту задачу готовим прототип. Для нас приоритетная цель поражения — “Лютый”, который мы должны сжечь лазером на дистанции 1,5 километра», — рассказал собеседник информагентства.

К слову, ранее сообщалось, что входящий в состав госкорпорации «Ростех» концерн «Созвездие» разработал новый комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Солярис НС» для защиты территорий от проникновения беспилотников.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше