К осени в РФ испытают первый прототип лазерного антидронового «лучемета»

Первый прототип лазерного антидронового «лучемета», разрабатываемый в рамках проекта «Посох», планируют испытать до конца лета. Об этом заявил РИА Новости директор компании-разработчика, пожелавший остаться неназванным.
«Сейчас наиболее актуальными являются объектовые тыловые средства поражения беспилотников типа украинского БПЛА “Лютый”. Под эту задачу готовим прототип. Для нас приоритетная цель поражения — “Лютый”, который мы должны сжечь лазером на дистанции 1,5 километра», — рассказал собеседник информагентства.
К слову, ранее сообщалось, что входящий в состав госкорпорации «Ростех» концерн «Созвездие» разработал новый комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Солярис НС» для защиты территорий от проникновения беспилотников.