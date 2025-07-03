Частные вузы Узбекистана ждёт большая перезагрузка — и это к лучшему

Долгие годы частные вузы в Узбекистане оставались зоной слабо регулируемой. За красивыми фасадами и громкими названиями часто скрывались учебные заведения с весьма сомнительным уровнем образования, отсутствием элементарной материальной базы и порой даже банальным желанием «стричь купоны» с родителей и студентов.
Теперь, по идее, все должно начать меняться в лучшую сторону. Чтобы получить лицензию на открытие частного вуза, инициатор должен будет соответствовать целому ряду условий.
Во-первых, необходимо сформировать первоначальный уставный фонд в размере не менее 2 миллионов долларов в эквиваленте. Эти средства должны покрывать материально-техническую базу и программное обеспечение, непосредственно связанное с учебным процессом. Причём по мере увеличения числа студентов уставный фонд также будет обязан расти.
Во-вторых, учредитель обязан разместить резервные средства в размере не менее 350 тысяч долларов на депозитах в коммерческих банках.
Кроме того, площадь зданий и сооружений, предназначенных для учебного процесса, должна быть не менее 5000 квадратных метров. При этом здание не обязательно должно быть в собственности вуза — достаточно аренды или безвозмездного пользования сроком не менее пяти лет.
Особое внимание уделено развитию вуза: в первые пять лет не менее 80% чистой годовой прибыли учебного заведения должно направляться на развитие основной деятельности, а в последующие годы — не менее 50%.
Постановление вступает в силу через три месяца после публикации, то есть в октябре этого года. При этом действующие частные вузы, которые уже получили лицензию, обязаны до 1 января 2026 года привести свою деятельность в соответствие с новыми стандартами.
Это решение правительства — сигнал для рынка: эпоха легких денег в образовании заканчивается. Теперь от частных вузов будут требовать не только ярких рекламных буклетов, но и реальных инвестиций в качество обучения. А это значит, что для студентов и их родителей возможно начнут открываться по-настоящему серьёзные альтернативы государственным вузам.
Конечно, впереди много работы — важно, чтобы новые требования не остались на бумаге, а контроль за их выполнением был жёстким и системным. Но уже сам факт появления таких норм даёт надежду: узбекское образование наконец выходит на путь оздоровления.