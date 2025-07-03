Разработан наноматериал для создания медицинских повязок нового поколения

Биотесты подтвердили, что композит с оксидом алюминия безопасен для клеток соединительной ткани человека, что открывает дорогу к проведению доклинических и клинических испытаний повязок и пластырей на его основе. Кроме того, ученые предполагают, что созданный ими материал или его аналоги также можно использовать для создания структур, ускоряющих регенерацию кожи.