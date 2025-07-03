Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к белорусам 3 июля, сказав про путь справедливости. Об этом информирует пресс-служба президента.
Глава государства в поздравлении отметил, что День Независимости (День Республики) является праздником, который воплощает в себе героизм, трудовую доблесть, веру суверенной и сильной духом нации в счастливое будущее. Президент заявил, что дата освобождения Минска от фашистского гнета ознаменовала восстановление мирной жизни и стала для белорусов символом борьбы за свободу, а также примером мужества, немеркнущим ориентиром для новых поколений.
Александр Лукашенко акцентировал внимание на том, что, приумножая наследие прошлого трудом, талантами современников и, отстаивая исконные ценности, правду, Беларусь последовательно двигается к успеху по пути справедливости и созидания.
Президент Беларуси убежден в том, что память о героическом прошлом и сопричастность общему делу, а также любовь к Отечеству и гордость за его достижения помогут сделать страну процветающей и благополучной. Глава государства пожелал белоруса мира, добра, крепкого здоровья.
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