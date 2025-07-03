Лукашенко обратился к белорусам 3 июля, сказав про путь справедливости

Глава государства в поздравлении отметил, что День Независимости (День Республики) является праздником, который воплощает в себе героизм, трудовую доблесть, веру суверенной и сильной духом нации в счастливое будущее. Президент заявил, что дата освобождения Минска от фашистского гнета ознаменовала восстановление мирной жизни и стала для белорусов символом борьбы за свободу, а также примером мужества, немеркнущим ориентиром для новых поколений.