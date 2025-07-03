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Ограничения на посещение лесов введены почти по всей Беларуси

МИНСК, 3 июл — Sputnik. Министерство лесного хозяйства Беларуси ввело ограничения на посещение лесных угодий почти по всей республике, свидетельствуют данные интерактивной карты лесного ведомства.

Сейчас в Ричмонде: +22° 2 м/с 100% 756 мм рт. ст. +23°
Источник: Sputnik.by

Так, территории трех областей — Брестской, Гродненской и Минской — целиком окрашены на карте желтым цветом, это говорит о том, что там действуют ограничения на посещение лесов из-за третьего класса пожарной опасности.

В Гомельской области свободно посещать леса можно в шести районах, среди них Буда-Кошелевский, Ветковский, Гомельский, Добрушский, Лоевский и Чечерский. В других районах сейчас осложнилась пожароопасная обстановки, из-за чего пришлось ввести ограничения.

В Витебской области открытыми считаются восемь районов, это Браславский, Верхнедвинский, Дубровенский, Лиозненский, Оршанский, Россонский, Сенненский и Толочинский. Остальные регионы Витебщины — также под ограничениями.

В Могилевской области «зеленых» районов гораздо больше, там ограничения введены только в Белыничском, Бобруйском, Быховском, Глусском, Кировском, Кличевском, Круглянском, Могилевском и Осиповичском. В остальных регионах этой области можно свободно ходить в лесные массивы.

Что подразумевает ограничение?

При ограничениях можно ходить в лес, но при этом запрещается разводить костры, проводить турслеты, школьные экскурсии и другие массовые мероприятия. Кроме этого, запрещено въезжать в лесные массивы на машинах.

Нарушителям грозит штраф в размере до 12 базовых величин (504 рубля). Если нарушение повлекло серьезный пожар — например, была уничтожена или повреждена часть леса, то штраф может доходить до 30 базовых (1260 рублей).

Предупреждение МЧС и синоптиков

Белгидромет объявил в Беларуси на четверг оранжевый уровень опасности из-за высокой температуры воздуха.

Так, днем 3 июля на большей части территории страны максимальная температура воздуха достигнет +33…+34°С, местами по юго-западу ожидается +35°С.

Спасатели предупреждают, что жара может стать причиной возникновения природных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях.