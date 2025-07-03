Создан виртуальный тур по памятнику наскальной живописи в Хакасии

«В Институте археологии и этнографии СО РАН создали виртуальный тур по Боярским писаницам, уникальному комплексу наскальных изображений в Хакасии, представляющему жизнь деревни кочевников две тысячи лет назад. Художники изобразили жилища, бытовые предметы и своих современников», — говорится в сообщении.