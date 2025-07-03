Создан виртуальный тур по памятнику наскальной живописи в Хакасии

НОВОСИБИРСК, 3 июля. /ТАСС/. Специалисты Института археологии и этнографии СО РАН разработали виртуальный тур по петроглифам Боярской писаницы в Хакасии — памятнику наскальной живописи, изображающему жизнь древних кочевников. Об этом сообщили в пресс-службе института.
«В Институте археологии и этнографии СО РАН создали виртуальный тур по Боярским писаницам, уникальному комплексу наскальных изображений в Хакасии, представляющему жизнь деревни кочевников две тысячи лет назад. Художники изобразили жилища, бытовые предметы и своих современников», — говорится в сообщении.
В институте отметили, что виртуальный тур появился при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий».
Археологический комплекс был открыт в начале XX века. Изучение писаниц продолжается. Комплекс состоит из двух групп петроглифов: Малой, где расположено 40 изображений, и Большой, где сосредоточено 130 рисунков.