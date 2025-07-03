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Гендир «Крыльев» Тер-Абрамян: решение об уходе Осинькина принимали коллегиально

Руководитель самарского клуба поделился подробностями совместной работы с экс-наставником волжан.

Руководитель самарского клуба поделился подробностями совместной работы с экс-наставником волжан.

Игорь Осинькин расстался с «зелено-бело-синими» в конце мая нынешнего года. В прошлом сезоне оставил «КС» в элите российского футбола. Занял с командой десятое место с 31 очком.

А в прошлом месяце о своем уходе в телеграм-канале сообщил Роберт Тер-Абрамян. Но он и его зам Руслан Пименов доработают в «Крыльях» до старта нового розыгрыша РПЛ.

«Весенний отрезок чемпионата ассоциируется с взаимодействием команды и тренерского штаба Осинькина. После ничьи с “Краснодаром” показалось, что получили сбалансированный состав и максимально позитивную атмосферу. Но затем сильно приземлили следующие два матча. После них сплотились, познакомились поближе», — объяснил гендиректор самарцев.

Добавил: точку в истории с Игорем Витальевичем поставили коллегиально.

«Понятно, что есть совет директоров и его председатель. Рассматривали разные варианты. Решение по уходу Осинькина принималось совместно. Не хочу отмечать какие-то заслуги или озвучивать какие-то мысли, которые потом будут додумывать», — сказал Тер-Абрамян «Матч ТВ».

Ранее писали, что дубль волжан сыграет с командой, которую расформируют после матча из-за проблем с финансированием.

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