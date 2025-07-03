Миллион за орского маньяка: МВД обновило список самых опасных преступников России

Кроме того, в перечне значатся Андрей Кузнецов, известный как келейник Силуан, который по версии следствия скрывался в Среднеуральском женском монастыре, а также лидер брянской ОПГ Николай Емельянов (Емеля Одесский). В розыске находятся Владимир Кириллов, совершивший покушение на председателя Самарского областного суда, и Дмитрий Мамонов, обвиняемый в убийстве с попыткой уничтожения тела жертвы.