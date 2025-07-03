Массовая стрельба произошла в центре Чикаго, есть погибшие

Портал intelfrombrain утверждает, что стрельба произошла на вечеринке по случаю выхода рэпера Mello Buckzz в ночном клубе Artis. По их информации, два человека погибли, еще семь находятся в тяжелом состоянии. Есть и другие пострадавшие, которые отказались ехать в больницу. Сайт Hindustan Times сообщает, что число погибших может быть 12.