Массовая стрельба произошла в центре Чикаго, есть погибшие

В центре Чикаго произошла массовая стрельба, в результате которой пострадали люди. Об этом сообщает агентство AP News со ссылкой на местную полицию.
По данным источника, несколько человек пострадали. При этом официальных данных о месте стрельбы и количестве раненых нет.
Портал intelfrombrain утверждает, что стрельба произошла на вечеринке по случаю выхода рэпера Mello Buckzz в ночном клубе Artis. По их информации, два человека погибли, еще семь находятся в тяжелом состоянии. Есть и другие пострадавшие, которые отказались ехать в больницу. Сайт Hindustan Times сообщает, что число погибших может быть 12.
Напомним, в мае этого года 16 человек получили огнестрельные ранения, один погиб из-за стрельбы в американском Хьюстоне. Все произошло во время большой вечеринки, когда оттуда попросили уйти незваного гостя.