Ситикард разъяснил работу АСКОП в Нижнем Новгороде при отсутствии связи

Оплата поездок фиксируется автономно, без необходимости постоянного доступа к интернету. Происходит это с помощью автоматической системы контроля оплаты проезда (АСКОП).
Таким образом, возможность оплаты проезда с помощью карты «Ситикард» сохраняется для нижегородцев при условии отсутствия мобильный сети.
В случае, если пассажир оплатит поездку банковской картой, информация о снятии денег автоматически поступит позже, при восстановлении соединения с сетью.
Тем не менее, отмечается, что использование способов оплаты по геолокации и сканированию QR-кода требует обязательного наличия активного интернет-подключения. При его отсутствии механизмы прекращают работу.
Напомним, ранее нижегородцам дали советы о пользовании интернетом при ограничении сигнала.
Ранее перебои в работе мобильной связи и мобильного интернета на территории Нижегородской области власти объяснили усилением мер безопасности, направленных против атак БпЛА.