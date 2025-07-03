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Ситикард разъяснил работу АСКОП в Нижнем Новгороде при отсутствии связи

Как сообщает пресс-служба системы оплаты «Ситикард», транспортные терминалы самообслуживания продолжают работать в обычном режиме даже при ухудшении качества сигнала мобильных сетей.

Оплата поездок фиксируется автономно, без необходимости постоянного доступа к интернету. Происходит это с помощью автоматической системы контроля оплаты проезда (АСКОП).

Таким образом, возможность оплаты проезда с помощью карты «Ситикард» сохраняется для нижегородцев при условии отсутствия мобильный сети.

В случае, если пассажир оплатит поездку банковской картой, информация о снятии денег автоматически поступит позже, при восстановлении соединения с сетью.

Тем не менее, отмечается, что использование способов оплаты по геолокации и сканированию QR-кода требует обязательного наличия активного интернет-подключения. При его отсутствии механизмы прекращают работу.

Напомним, ранее нижегородцам дали советы о пользовании интернетом при ограничении сигнала.

Ранее перебои в работе мобильной связи и мобильного интернета на территории Нижегородской области власти объяснили усилением мер безопасности, направленных против атак БпЛА.

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