В Самарской области жители чаще всего умирали от рака бронхов и легкого

Согласно данным программы «Борьба с онкологическими заболеваниями», в Самарской области наиболее высокая заболеваемость зафиксирована в крупных городах, включая Самару.
Самые распространённые виды рака:
Немеланомный рак кожи;
Колоректальный рак;
Рак молочной железы;
Рак предстательной железы;
Рак лёгкого;
Рак желудка;
Рак тела матки;
Рак почек;
Рак поджелудочной железы и печени.
Наиболее смертоносные в 2024 году:
Рак бронхов и лёгкого;
Рак ободочной кишки;
Рак желудка.
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.