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В Самарской области жители чаще всего умирали от рака бронхов и легкого

Согласно данным программы «Борьба с онкологическими заболеваниями», в Самарской области наиболее высокая заболеваемость зафиксирована в крупных городах, включая Самару.

Согласно данным программы «Борьба с онкологическими заболеваниями», в Самарской области наиболее высокая заболеваемость зафиксирована в крупных городах, включая Самару.

Самые распространённые виды рака:

Немеланомный рак кожи;

Колоректальный рак;

Рак молочной железы;

Рак предстательной железы;

Рак лёгкого;

Рак желудка;

Рак тела матки;

Рак почек;

Рак поджелудочной железы и печени.

Наиболее смертоносные в 2024 году:

Рак бронхов и лёгкого;

Рак ободочной кишки;

Рак желудка.

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