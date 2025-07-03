Багреева: прибыль прибыльных предприятий столицы составила 2,9 трлн рублей

Лидерами роста прибыли по итогам 1 квартала стали крупные и средние компании в сфере образования, их прибыль увеличилась на 55%, до 5,1 млрд рублей. На 51% выросла прибыль сектора транспортировки и хранения — до 287 млрд рублей. Компании, занимающиеся операциями с недвижимостью, нарастили прибыль на 47%, по итогам 1 квартала она составила 102 млрд рублей, добавила заместитель мэра.