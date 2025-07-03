Багреева: прибыль прибыльных предприятий столицы составила 2,9 трлн рублей

Порядка 10 тысяч московских крупных и средних компаний стали прибыльными по итогам первого квартала 2025 года, а их общая прибыль составила почти 2,9 трлн рублей, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
«По итогам первого квартала 2025 года к прибыльным относились почти 10 тысяч предприятий — это около 70% работающих в столице крупных и средних компаний. Они получили прибыль в размере 2,9 трлн рублей, что на 9,5%процента превысило результат января — марта 2024 года», — рассказала Багреева.
Порядка 549 млрд рублей, или около 19% общего объема прибыли, получили крупные и средние торговые предприятия города, 380 млрд рублей, или около 13%, — финансовый сектор, 360 млрд рублей — обрабатывающая промышленность.
Лидерами роста прибыли по итогам 1 квартала стали крупные и средние компании в сфере образования, их прибыль увеличилась на 55%, до 5,1 млрд рублей. На 51% выросла прибыль сектора транспортировки и хранения — до 287 млрд рублей. Компании, занимающиеся операциями с недвижимостью, нарастили прибыль на 47%, по итогам 1 квартала она составила 102 млрд рублей, добавила заместитель мэра.
Прибыльными называют компании, у которых за определенный период времени доходы превышали расходы. Статистика не учитывает государственные и муниципальные учреждения, банки, страховые организации и пенсионные фонды.