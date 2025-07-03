Guardian: США готовятся разводить миллиарды мух и сбрасывать их на Мексику

В американском Минсельхозе объяснили, что ученые массово разведут взрослых самцов мух, стерилизуют из радиацией, а потом выпустят в дикую природу. Стерильные самцы будут спариваться с дикими самками, не давая потомства. Таким образом, со временем популяция опасных паразитов будет уничтожена. Эксперты заверяют, что этот способ борьбы экологичнее и эффективнее, чем применение ядов.