Guardian: США готовятся разводить миллиарды мух и сбрасывать их на Мексику

Власти США намерены принять кардинальные меры для защиты животноводства, дикой природы и даже домашних питомцев от личинок мух-винтокрыла, питающихся живыми тканями. Для этого планируется выпустить с самолетов миллиарды стерильных мух над Мексикой и южным Техасом. Об этом сообщает The Guardian.
В американском Минсельхозе объяснили, что ученые массово разведут взрослых самцов мух, стерилизуют из радиацией, а потом выпустят в дикую природу. Стерильные самцы будут спариваться с дикими самками, не давая потомства. Таким образом, со временем популяция опасных паразитов будет уничтожена. Эксперты заверяют, что этот способ борьбы экологичнее и эффективнее, чем применение ядов.
Ранее специалисты Института проблем экологии и эволюции им А. Н. Северцова обнаружили в Иркутске новый вид мухи-кровососки Ornithomya helvipennis sp. n. Это насекомое относится к семейству Hippoboscidae Samouelle, 1819, которое называют переносчиком различных заболеваний.
Также новосибирские грибники рассказали об угрозе лосиных мух, которые очень пугающе атакуют людей. Они стараются в волосы залезть, потом скидывают крылья и пытаются присосаться в кожу.