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2 075 выпускников будут пересдавать ЕГЭ в Воронеже

Больше всего школьников недовольны результатами экзаменов по обществознанию и информатике.

Источник: РИА "Новости"

3 и 4 июля 2075 школьников Воронежской области будут пересдавать единый государственный экзамен. Об этом «КП» сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.

Всего выпускники будут сдавать 12 предметов. В ТОП-5 по числу недовольных результатами вошли — обществознание (453 человека), информатика (441), профильная математика (342), химия (187) и русский язык (179).

Сегодня, 3 июля, пересдавать экзамены будут 950 человек, а завтра, 4 июля, вторую попытку используют 1 170 школьников. При этом тем, кто хочет пересдать английский язык, а таких 45 выпускников, придется сдавать оба дня — сначала письменную часть, а затем устную.