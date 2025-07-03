2 075 выпускников будут пересдавать ЕГЭ в Воронеже

3 и 4 июля 2075 школьников Воронежской области будут пересдавать единый государственный экзамен. Об этом «КП» сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.
Всего выпускники будут сдавать 12 предметов. В ТОП-5 по числу недовольных результатами вошли — обществознание (453 человека), информатика (441), профильная математика (342), химия (187) и русский язык (179).
Сегодня, 3 июля, пересдавать экзамены будут 950 человек, а завтра, 4 июля, вторую попытку используют 1 170 школьников. При этом тем, кто хочет пересдать английский язык, а таких 45 выпускников, придется сдавать оба дня — сначала письменную часть, а затем устную.