Население Самарской области стареет, убывает и часто болеет раком

Самарская область стареет. По данным региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» на 2025−2030 годы, численность населения области неуклонно снижается.
За 2024 год она уменьшилась почти на 15 тысяч человек и составила чуть более 3,1 миллиона.
При этом население не просто убывает — оно ещё и активно дряхлеет. По международным меркам, регион считается старым, если доля граждан старше 65 лет превышает 7%. У нас этот показатель уже давно перевалил за 18%.
Кроме того, в Самарской области наблюдается интересный демографический перекос: женщин больше, чем мужчин — на тысячу представителей сильного пола приходится аж 1180 дам.
И это соотношение растёт с возрастом, потому что мужчины склонны уходить из жизни раньше — по разным причинам, включая стресс, сигареты и любовь к риску.
Старение населения напрямую влияет на здоровье: увеличивается число случаев онкологических заболеваний. В 2024 году впервые выявлено около 18 тысяч случаев злокачественных новообразований.
Средний показатель заболеваемости — 573 случая на 100 тысяч человек, что выше среднего по ПФО и России. Особенно высокие темпы заболеваемости фиксируются в крупных городах: Самара, Тольятти, Сызрань, Жигулёвск и ряде районов области.
В структуре онкозаболеваний лидируют колоректальный рак, рак молочной железы, предстательной железы, лёгких и других органов. Разница между мужчинами и женщинами тоже есть: у первых чаще диагностируют рак простаты, лёгких и кожи, у вторых — рак груди, матки и щитовидной железы.
Позитивная новость одна — выживаемость больных растёт. По данным 2024 года каждый второй пациент живёт пять и более лет после постановки диагноза.
За последние десять лет этот показатель вырос почти на 17%. На учёте состоит более 107 тысяч онкобольных, из которых две трети — женщины.
Программа борьбы с онкологией включает более сотни мероприятий: от популяризации здорового образа жизни до модернизации онкологической службы.
Основные цели — повышать раннюю диагностику, увеличивать продолжительность жизни пациентов и снижать летальность.
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