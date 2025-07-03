Концерты, выставки и фейерверк: программа празднования Дня Независимости в Минске

Пять праздничных площадок откроются в Первомайском районе. С 11.30 до 15.00 — концерт на Детской железной дороге. С 12.00 до 18.00 на стадионе по ул. Героев 120-й дивизии, 15 пройдет районный праздник «Независимая, синеокая Беларусь!». С 13.00 Центральный ботанический сад приглашает на концерт с участием белорусских артистов. Также состоится спортивно-патриотическая акция ДОСААФ на площади у Национальной библиотеки. В парке Челюскинцев пройдет детская программа «Лучшее на свете — это наши дети», а с 17.00 — танцевальный вечер для пожилых.