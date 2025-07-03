Концерты, выставки и фейерверк: программа празднования Дня Независимости в Минске

В 12.00 начнется торжественная церемония возложения венков и цветов к монументу Победы на одноименной площади. В это же время у Дворца спорта стартует концертная программа «Магістраль нашай Незалежнасці».
Молодежный фестиваль современных патриотических хитов «Поем вместе всей страной» начнется в 21.00 возле Национальной библиотеки.
Центральным событием 3 июля в столице станет гала-концерт «Сильны в единстве, едины в песне», который начнется у стелы «Минск — город-герой» также в 21.00. Завершится вечер акцией «Споем гимн вместе!».
В течение дня в всех районах города будут работать тематические площадки. Среди них — выставка «Беларусь в моем сердце» в территориальном центре социального обслуживания населения и праздничная ярмарка у Дворца спорта.
Заводской район
Празднование начнется в 07.40 на территории возле «Чижовка-Арены», где стартует спортивный праздник «Радость рассвета». С 11.00 до 15.00 для семей с детьми будет работать праздничная программа в минском зоопарке. Основные торжества развернутся на площадке перед «Чижовка-Ареной» с 13.00 до 19.00.
Ленинский район
На территории Лошицкого усадебно-паркового комплекса с 10.00 до 19.00 пройдет большой районный праздник «Са святам, Незалежная Беларусь!». Здесь же состоится конкурс семей «Семейный движ», организованный совместно с Белорусским союзом женщин.
Московский район
Парк имени М. Павлова станет главной площадкой праздничных мероприятий. С 10.00 до 19.00 здесь пройдет районный праздник «Ганарымся табой, Беларусь!», а также патриотическая акция «#Роднае-Народнае», направленная на популяризацию государственных символов.
Октябрьский район
Сразу две праздничные площадки будут работать 3 июля. В микрорайоне «Сокол» с 13.00 до 16.00 пройдет концерт «Я за тебя сердцем, Беларусь». А в парке «Курасовщина» (горнолыжный центр «Солнечная долина») гостей ждет районный праздник «Во имя мира и процветания» с 13.00 до 19.00.
Партизанский район
С 12.00 до 17.00 в Центральном детском парке имени М. Горького состоится районный праздник. Кроме того, в 11.30 откроется новая детская игровая площадка по адресу ул. Карвата, 31 Г.
Первомайский район
Пять праздничных площадок откроются в Первомайском районе. С 11.30 до 15.00 — концерт на Детской железной дороге. С 12.00 до 18.00 на стадионе по ул. Героев 120-й дивизии, 15 пройдет районный праздник «Независимая, синеокая Беларусь!». С 13.00 Центральный ботанический сад приглашает на концерт с участием белорусских артистов. Также состоится спортивно-патриотическая акция ДОСААФ на площади у Национальной библиотеки. В парке Челюскинцев пройдет детская программа «Лучшее на свете — это наши дети», а с 17.00 — танцевальный вечер для пожилых.
Советский район
С 11.00 до 19.00 сквер по бульвару Мулявина станет местом проведения культурно-зрелищной программы «Под мирным небом Беларуси». С 15.00 до 23.00 в культурном пространстве «ЛидбирДвор» на ул. Гикало, 5 пройдет фестиваль «Квітней, Беларусь!».
Фрунзенский район
В Фрунзенском районе торжества развернутся сразу на трех площадках. С 12.00 до 17.00 пройдут районные праздники «Квітней, мая Беларусь!» в парке имени 60-летия Октября и «Моя родина — Беларусь» в парке имени Уго Чавеса. Также в 12.00 начнется пленэр «Под мирным небом» в ЦДОДиМ «Эврика».
Центральный район
Главное мероприятие района — праздник «Под мирным небом Беларуси» — пройдет с 11.00 до 17.00 в парке Победы (вход со стороны проспекта Победителей).
Завершится день ярким праздничным фейерверком, который озарит небо над Минском в 23.00.