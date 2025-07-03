Савельев: Благодаря ВСМ путь от Москвы до Санкт-Петербурга составит 2 часа 15 минут

Виталий Савельев ранее заявил, что первые два поезда для высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург будут получены и сертифицированы в 2027-м — начале 2028 года. По его словам, строительство новых производственных площадок «Уральских локомотивов» идет с опережением графика и отличается высокой интенсивностью работ.