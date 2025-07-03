Савельев: Благодаря ВСМ путь от Москвы до Санкт-Петербурга составит 2 часа 15 минут

Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург позволит пассажирам добраться от одного города до другого за 2 часа 15 минут. Об этом в среду, 3 июля, заявил вице-премьер России Виталий Савельев.
— Максимальная скорость поезда будет достигать 400 километров в час, а скорость эксплуатации составит 360 километров в час. Новая магистраль позволит сократить время пути между городами до 2 часов 15 минут, — цитирует Савельева ТАСС.
Уточняется, что пассажиропоток на магистрали составит не менее 23 миллионов человек по итогам 2030 года.
Виталий Савельев ранее заявил, что первые два поезда для высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург будут получены и сертифицированы в 2027-м — начале 2028 года. По его словам, строительство новых производственных площадок «Уральских локомотивов» идет с опережением графика и отличается высокой интенсивностью работ.
Также стало известно, что известный рэп-бар под названием «1703» в Санкт-Петербурге предлагают снести в пользу строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали.