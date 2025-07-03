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Россиянам объяснили, с чем связано холодное начало лета в России

Холодное начало лета в России связано с особенностями атмосферных процессов, происходящих в северных широтах. Об этом сообщил эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.

Арктический воздух все чаще проникает далеко на юг.

Холодное начало лета в России связано с особенностями атмосферных процессов, происходящих в северных широтах. Об этом сообщил эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.

«Холодное начало связано с вторжениями холодного воздуха с севера», — рассказал Кокорин РИА Новости. Несмотря на общее потепление климата, арктический воздух все чаще проникает далеко на юг. Это связано с изменениями в структуре циркуляции атмосферы, когда граница между Арктикой и умеренными широтами становится менее стабильной. По мере продвижения арктических воздушных масс на юг их температура увеличивается, однако для России такие потоки по-прежнему считаются холодными.

Кокорин подчеркивает, что из-за глобального потепления температура в Арктике растет быстрее, чем в других регионах. В результате граница между холодным арктическим и более теплым умеренным воздухом становится подвижной. Это способствует тому, что арктические массы могут проникать гораздо дальше на юг, вызывая похолодание даже в тех регионах, где обычно лето бывает теплым.

Особое внимание эксперт уделяет так называемым волнам Россби — длинным атмосферным волнам, протяженность которых может достигать 1−2 тысяч километров. Эти волны усилились и стали глубже, что позволяет арктическому воздуху проникать не только в центральную Россию, но и значительно южнее — вплоть до Техаса, Марокко и Иерусалима.