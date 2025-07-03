Россиянам объяснили, с чем связано холодное начало лета в России

Кокорин подчеркивает, что из-за глобального потепления температура в Арктике растет быстрее, чем в других регионах. В результате граница между холодным арктическим и более теплым умеренным воздухом становится подвижной. Это способствует тому, что арктические массы могут проникать гораздо дальше на юг, вызывая похолодание даже в тех регионах, где обычно лето бывает теплым.