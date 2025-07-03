Появились ключи к разгадке тайны пропавшей знаменитой летчицы

Американские исследователи запускают новую миссию, чтобы разгадать тайну судьбы знаменитой летчицы Амелии Эрхарт. Исследователи ищут новые улики, которые указывают на то, что авиатор-первопроходец, возможно, совершила аварийную посадку на отдаленном острове в Тихом океане.
В среду исследователи объявили о начале новой миссии по поиску давно пропавшего самолета Амелии Эрхарт, основываясь на новых уликах, которые предполагают, что она, возможно, совершила аварийную посадку на отдаленном острове в южной части Тихого океана, пишет The Guardian.
По словам Ричарда Петтигрю, главы Института археологического наследия, некоммерческой организации, базирующейся в Орегоне, на спутниковом снимке может быть видна часть самолета Lockheed Electra 10E Амелии Эрхарт, выступающая из песка на Никумароро, изолированном острове в Кирибати, примерно в 1000 милях от Фиджи.
«То, что мы имеем, возможно, величайшая возможность в истории окончательно закрыть дело», — сказал Петтигрю в пресс-релизе. «С таким большим количеством очень веских доказательств, мы считаем, что у нас нет другого выбора, кроме как двигаться вперед и, надеюсь, вернуться с доказательствами».
Амелия Эрхарт и ее штурман Фред Нунан исчезли 2 июля 1937 года, ровно 88 лет назад, во время своей попытки совершить кругосветное путешествие, оставив после себя одну из самых загадочных авиационных тайн в истории, напоминает The Guardian.
Теперь Университет Пердью, где Амелия Эрхарт когда-то преподавала и который выделил средства на ее перелет, организует группу для поездки в Никумароро в ноябре этого года. Группа надеется обнаружить и восстановить останки самолета.
«Мы считаем, что ради Амелии и ее наследия мы обязаны выполнить ее пожелания, если это возможно, и вернуть Electra», — сказал NBC News Стив Шульц, главный юрисконсульт университета.
Петтигрю полагает, что объект, замеченный на спутниковой фотографии, по размеру и материалу совпадает с самолетом Эрхарт. Он также отметил, что его местоположение находится недалеко от предполагаемого маршрута, по которому она летела, и недалеко от того места, откуда, как предполагается, исходили четыре ее экстренных радиопередачи. По словам Петтигрю, снимок был сделан в 2015 году, через год после того, как мощный циклон, возможно, обнажил это место из-за смещения песка.
Петтигрю добавил, что дополнительные признаки, указывающие на присутствие Амелии Эрхарт на острове, включают инструменты американского производства и небольшую бутылочку с лекарством.
Еще в 2017 году четыре специально обученные собаки и археологи из Международной группы по восстановлению исторических самолетов (Tighar) также исследовали Никумароро.
Тем не менее, не все убеждены в этом. Рик Гиллеспи, исполнительный директор Tighar, возглавлял 12 предыдущих экспедиций на остров и считает, что Эрхарт, вероятно, приземлилась и погибла там. Однако он сомневается, что на спутниковом снимке изображен самолет. Вместо этого он сказал NBC, что, по его мнению, объектом могла быть кокосовая пальма и комок корней, выброшенный на берег во время шторма.
Стив Шульц считает, что Эрхарт намеревался вернуть самолет в Университет Пёрдью после полета, чтобы его могли изучать будущие студенты-авиаторы. Исследовательский фонд университета выделил 500 000 долларов на финансирование первого этапа поездки.
Команде потребуется шесть дней, чтобы добраться до Никумароро на лодке, и у нее будет пять дней на острове, чтобы найти объект и попытаться идентифицировать его как пропавший самолет.