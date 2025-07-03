Появились ключи к разгадке тайны пропавшей знаменитой летчицы

Петтигрю полагает, что объект, замеченный на спутниковой фотографии, по размеру и материалу совпадает с самолетом Эрхарт. Он также отметил, что его местоположение находится недалеко от предполагаемого маршрута, по которому она летела, и недалеко от того места, откуда, как предполагается, исходили четыре ее экстренных радиопередачи. По словам Петтигрю, снимок был сделан в 2015 году, через год после того, как мощный циклон, возможно, обнажил это место из-за смещения песка.