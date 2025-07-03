Самарский инфоцентр для туристов и горожан подводит первые итоги работы

В Самаре подвели промежуточные итоги работы первого городского информационно-справочного центра. С начала лета там ежедневно принимают до 150 посетителей, а в выходные — до 350, включая туристов и жителей Самары.
Центр расположен рядом с набережной Волги, в шаговой доступности от Речного вокзала. Здесь можно получить информацию о достопримечательностях, экскурсиях, афишах культурных мероприятий, сувенирах и местах отдыха.
Доступны бесплатные карты, буклеты и каталоги. Также на территории есть зоны отдыха, зарядки гаджетов и местные сувениры от ремесленников. Работает центр ежедневно с 10:00 до 20:00.
Параллельно продолжает работу ярмарка на улице Ленинградской, число её посетителей выросло после ремонта пешеходной зоны — с начала года их стало более 5 тысяч.
Ранее мы писали, что 4 июля из Самары отправится «Грушинский экспресс» к фестивалю бардов.
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