Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самарский инфоцентр для туристов и горожан подводит первые итоги работы

В Самаре подвели промежуточные итоги работы первого городского информационно-справочного центра.

В Самаре подвели промежуточные итоги работы первого городского информационно-справочного центра. С начала лета там ежедневно принимают до 150 посетителей, а в выходные — до 350, включая туристов и жителей Самары.

Центр расположен рядом с набережной Волги, в шаговой доступности от Речного вокзала. Здесь можно получить информацию о достопримечательностях, экскурсиях, афишах культурных мероприятий, сувенирах и местах отдыха.

Доступны бесплатные карты, буклеты и каталоги. Также на территории есть зоны отдыха, зарядки гаджетов и местные сувениры от ремесленников. Работает центр ежедневно с 10:00 до 20:00.

Параллельно продолжает работу ярмарка на улице Ленинградской, число её посетителей выросло после ремонта пешеходной зоны — с начала года их стало более 5 тысяч.

Ранее мы писали, что 4 июля из Самары отправится «Грушинский экспресс» к фестивалю бардов.

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.