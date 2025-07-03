Диана Шнайдер проиграла 118-й ракетке мира во втором круге Уимблдона 2 июля

Парри взяла первый сет со счетом 6:4, а второй с преимуществом в +5 — 6:1. В четвертьфинале Уимблдона она сыграет с Сонай Картал из Великобритании. Та до этого прошла Викторию Томову из Болгарии и Елену Остапенко из Латвии.