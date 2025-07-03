Диана Шнайдер проиграла 118-й ракетке мира во втором круге Уимблдона 2 июля

Россиянка уступила в двух сетах — 0:2 и вылетела из престижного турнира в Лондоне.
Диана Шнайдер и Диан Парри встречались вечером 2 июля. Спортсменка из Самарской области — 15-я ракетка мира, француженка — 118-я. Матч (12+) шел чуть больше часа.
Парри взяла первый сет со счетом 6:4, а второй с преимуществом в +5 — 6:1. В четвертьфинале Уимблдона она сыграет с Сонай Картал из Великобритании. Та до этого прошла Викторию Томову из Болгарии и Елену Остапенко из Латвии.
Ранее Шнайдер взяла вверх над японкой Моюкой Утидзимой — 2:0 (12+).
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