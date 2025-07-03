В Иркутской области работу онкологических центров оценили неудовлетворительно

Организацию работы онкологических центров в Иркутской области назвали неудовлетворительной. Как сообщили КП-Иркутск в Контрольно-счетной палате региона, 17 центров на базе больниц позволяют пациентам проходить диагностику и обследования по месту жительства.
— Несмотря на перевыполнение плана, организацию их работы нельзя признать удовлетворительной. В первую очередь, потому что открытие ЦАОП осуществлялось при кадровой неукомплектованности и отсутствии необходимого оборудования, — пояснила председатель Контрольно-счетной палаты Иркутской области Юлия Махтина.
Также онкоцентры принимают только пациентов, которые прикреплены к поликлиникам, игнорируя жителей близлежащих районов. Многие из них по-прежнему вынуждены ездить на химиотерапию в областной онкодиспансер.
В учреждениях не хватает узких специалистов и онкологов, а оборудование и мебель используют устаревшую. Ситуация особенно критична в Баяндаевском и Шелеховском районах. В результате, вместо улучшения ситуации, в Иркутской области по сравнению с 2023 годом выросла смертность от онкозаболеваний, а выявляемость рака на ранней стадии снизилась.