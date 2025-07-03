В Иркутской области работу онкологических центров оценили неудовлетворительно

В учреждениях не хватает узких специалистов и онкологов, а оборудование и мебель используют устаревшую. Ситуация особенно критична в Баяндаевском и Шелеховском районах. В результате, вместо улучшения ситуации, в Иркутской области по сравнению с 2023 годом выросла смертность от онкозаболеваний, а выявляемость рака на ранней стадии снизилась.