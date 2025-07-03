Более 70 тыс. семей переехали в новые квартиры по реновации в Москве

«Переселение жителей по программе реновации началось в 2018 году, когда под заселение передали новостройку на востоке столицы, в районе Северное Измайлово. Сегодня количество таких домов превышает 380, а в новые квартиры переехали свыше 70 тыс. семей. Более 12,7 тыс. из них отпраздновали новоселье в Восточном административном округе, еще свыше 12,4 тыс. — в Юго-Восточном. На западе и севере столицы в новые квартиры с готовой улучшенной отделкой переехали по 8,2 тыс. семей», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.