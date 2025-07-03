Более 70 тыс. семей переехали в новые квартиры по реновации в Москве

«Переселение жителей по программе реновации началось в 2018 году, когда под заселение передали новостройку на востоке столицы, в районе Северное Измайлово. Сегодня количество таких домов превышает 380, а в новые квартиры переехали свыше 70 тыс. семей. Более 12,7 тыс. из них отпраздновали новоселье в Восточном административном округе, еще свыше 12,4 тыс. — в Юго-Восточном. На западе и севере столицы в новые квартиры с готовой улучшенной отделкой переехали по 8,2 тыс. семей», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.
Как отмечается, город бесплатно предоставляет грузчиков и автомобиль. Данную услугу можно заказать на портале mos.ru в рамках суперсервиса «Переезд по программе реновации» или у администраторов центров информирования по переселению.
«Из всех переехавших семей около 75% — более 53,5 тыс. — воспользовались услугой “Помощь в переезде”. В частности, на юго-востоке столицы грузчиков и автомобиль заказали свыше 9,6 тыс. семей, на востоке — более 9,4 тыс. В Северном административном округе заявки на перевозку вещей из старой квартиры в новую оставили 7,6 тыс. семей», — цитирует пресс-служба руководителя департамента градостроительной политики Москвы Владислава Овчинского.
Уточняется, что территории вокруг всех новостроек благоустраивают по стандартам программы реновации: во дворах высаживают деревья и кустарники, разбивают цветники, обустраивают детские и спортивные площадки.