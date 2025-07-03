CNN: Оглашение приговора по делу рэпера P.Diddy перенесли

Американский суд все еще не вынес решение по уголовному делу популярного рэпера и продюсера P.Diddy (настоящее имя Шон Комбс — прим. «ВМ»). Об этом в среду, 2 июля, сообщил CNN.
При этом оглашение самого приговора перенесли на октябрь. Таким образом, исполнитель еще на протяжении двух месяцев будет оставаться в тюрьме.
Защите, которая настаивала на освобождении Кобса под залог в один миллион долларов, отказали, уточнили на телеканале.
2 июля суд присяжных признал рэпера виновным в перевозке женщин для занятия проституцией. Отмечается, что присяжные оправдали артиста по более серьезным обвинениям, среди которых торговля людьми для сексуальной эксплуатации и сговор для совершения рэкета.
Сам Р.Diddy планирует подать иск в суд на сумму в 50 миллионов долларов из-за «разжигания безумия в СМИ, фабрикацией нелепых обвинений и раздуванием необоснованных спекуляций».
«Вечерняя Москва» рассказала о том, кто такой P.Diddy и в каких преступлениях он обвиняется, а также о теориях заговора, которые появились в Сети на фоне новостей о его аресте.