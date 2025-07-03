Мэрия Владивостока выделяет миллионы на парковку

Так, на портале государственных тендеров появилась закупка на выполнение работ по дооснащению 2-х модульной быстровозводимой парковки в районе ул. Светланская, 56. Начальная стоимость контракта 37,79 млн рублей.
Согласно документации, подрядчику предстоит смонтировать внутренние системы здания, подключить электроснабжение, водопровод, обустроить территорию и установить парковочное оборудование — от подъемных механизмов до пожаротушения, интернета и видеонаблюдения. При этом благоустройство территории включает в себя асфальтирование (1007 кв. м), укладку брусчатки, озеленение, установку светильников и паркоматов. Сделать это необходимо будет до 31 октября 2025 года. А сами торги пройдут 8 июля.
Напомним, что это не первая попытка довести проект до конца. Последний раз аукцион проводился в ноябре 2024 года, но подрядчика так и не нашли. Тогда планировалось выделить более 23 млн рублей на демонтаж старых опор и подключение всех инженерных сетей. Кстати, это одна из немногих модульных парковок, которые планировали установить в городе. Помимо них, также была построена большая многоуровневая парковка в районе ж/д-вокзала. Правда, она не пользуется популярностью среди обычных горожан, привыкших парковаться вдоль дорог.