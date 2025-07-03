Мэрия Владивостока выделяет миллионы на парковку

Напомним, что это не первая попытка довести проект до конца. Последний раз аукцион проводился в ноябре 2024 года, но подрядчика так и не нашли. Тогда планировалось выделить более 23 млн рублей на демонтаж старых опор и подключение всех инженерных сетей. Кстати, это одна из немногих модульных парковок, которые планировали установить в городе. Помимо них, также была построена большая многоуровневая парковка в районе ж/д-вокзала. Правда, она не пользуется популярностью среди обычных горожан, привыкших парковаться вдоль дорог.