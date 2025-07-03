СМИ: Произошел прилет по зданию ТЦК в Полтаве

Прилет произошел по зданию ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине — прим. «ВМ») в Полтаве. Об этом в четверг, 3 июля, сообщают местные группы и СМИ.
На опубликованных в Сети кадрах виден столб дыма, который поднимается от здания, передает Telegram-канал RT.
Днем ранее сообщалось, что мощный взрыв прогремел в Житомире, который находится на северо-западе Украины. Однако воздушную тревогу на территории города не объявляли. По предварительной информации, взрыв мог произойти на АЗС.
30 июня мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что военные ВС РФ впервые атаковали город беспилотником нового типа «Черника». По его словам, российская армия атаковала город 16 раз за неделю. В апреле прошлого года стало известно, что в зону СВО отправили более 4,5 тысячи БПЛА «Черника-2».
27 июня стало известно, что в Староконстантинове, где расположен военный аэродром, прогремели взрывы. На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.