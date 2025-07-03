Бывший мэр Омска Шрейдер сменил политическую карьеру на бизнес в недвижимости

Экс-мэр Омска и бывший депутат Государственной Думы Виктор Шрейдер официально стал соучредителем трех компаний, специализирующихся на аренде и управлении коммерческой недвижимостью. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Согласно документам, Шрейдер вошел в состав учредителей ООО «Маяк Молл» (владеет 90% долей), ООО «Альтаир» (80%) и ООО «Социальная Помощь — 2001» (50%). Все три компании базируются в торговых центрах левобережья Омска — «Маяк» и «Маяк Молл».
Партнером Шрейдера по всем трем компаниям значится Наталья Мартьянова — сестра супруги экс-мэра. Также в документах указан директор ООО «Альтаир» Сергей Шрейдер, однако степень его родства с политиком остается неизвестной.
Торговый центр «Маяк» ранее уже связывали с семьей Шрейдера. В период его работы на посту мэра Омска одним из собственников ТЦ числился племянник экс-чиновника Александр Шнейдмиллер. Сейчас владельцем «Маяка» указана Наталья Мартьянова.
Виктор Шрейдер занимал пост мэра Омска с 1998 по 2010 год. После этого он был избран депутатом Государственной Думы, где проработал до 2016 года. Теперь политик полностью переключился на собственный бизнес.