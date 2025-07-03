Синоптик Дмитрий Рябов предупредил белорусов о тропической жаре до +35 градусов

Согласно прогнозу, в День Независимости 3 июля ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер окажется западный, юго-западный, а по западной части страны временами порывистый. Рябов обращает внимание, что температура воздуха днем составит от +28 до +34 градусов. И добавляет: по юго-западу Беларуси воздух прогреется до +35 градусов.