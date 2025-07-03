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Синоптик Дмитрий Рябов предупредил белорусов о тропической жаре до +35 градусов

Синоптик Рябов предупредил белорусов о тропической жаре до +35 градусов 3 июля.

Источник: Комсомольская правда

Синоптик Дмитрий Рябов у себя в телеграм-канале предупредил белорусов о тропической жаре до +35 градусов 3 июля.

«В Беларусь идет тропическая жара!» — сообщил синоптик.

Согласно прогнозу, в День Независимости 3 июля ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер окажется западный, юго-западный, а по западной части страны временами порывистый. Рябов обращает внимание, что температура воздуха днем составит от +28 до +34 градусов. И добавляет: по юго-западу Беларуси воздух прогреется до +35 градусов.

Ранее Белгидромет дал прогноз погоды в Беларуси на большие выходные 3 — 5 июля: «Тропический воздух вытеснит холод с Европы».

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