Карпин заявил, что зарплаты футболистов в России завышены минимум на 50%

В случае, если финансирование государственных компаний прекратится, то зарплаты перестанут быть завышенными, заявил Карпин.
Зарплаты футболистов завышены минимум на половину. Такой комментарий дал тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в интервью РБК.
«На 50% минимум», — так ответил Карпин на вопрос журналиста про завышенные зарплаты футболистов в России. Этими словами тренер подтвердил факт завышенной заработной платы игроков.
Также тренер поделился мнением, что будет в случае, если финансирование футбола от государственных компаний уменьшится. Валерий Карпин сказал, что рынок будет «просто реальным» и ни у кого не будет завышенных зарплат.