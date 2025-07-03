Суд запретил фигуранту дела о покушении на Симоньян покидать жилье ночью

Кроме него по делу о покушении на Симоньян проходят Сергей Короленков. Третьему соучастнику на момент задержания не было 18 лет. Оба обвиняются в разбое, хулиганстве и участии в террористической организации. Короленкову также вменяют призывы к осуществлению экстремистской деятельности.