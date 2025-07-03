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Суд запретил фигуранту дела о покушении на Симоньян покидать жилье ночью

Студент Детковский должен находиться дома после 20:00.

Источник: pexels.com

Суд не разрешил студенту Андрею Детковскому, обвиняемому в подготовке покушения на главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян, покидать жилище в ночное время. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на попавшие в его распоряжение официальные судебные документы.

Детковскому можно выходить за пределы жилого помещения с 7:30. После 20:00 он должен находиться дома.

Также из документов следует, что Детковский признал вину только в хулиганстве. Между тем, студенту также вменяют преступления, предусмотренные частью 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации) и пунктом «а» части 4 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный организованной группой).

Кроме него по делу о покушении на Симоньян проходят Сергей Короленков. Третьему соучастнику на момент задержания не было 18 лет. Оба обвиняются в разбое, хулиганстве и участии в террористической организации. Короленкову также вменяют призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

О предотвращении покушений на Симоньян и Ксению Собчак в ФСБ сообщили летом 2023 года. Неонацистов, готовивших убийства по заданию Киева, задержали в Москве и Рязанской области. Обвиняемые заявили, что украинские спецслужбы обещали им по 1,5 млн рублей.

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