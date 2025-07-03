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Посольство РФ в Индонезии: На борту затонувшего на Бали парома не было россиян

На борту затонувшего на Бали парома были только граждане Индонезии.

Источник: Комсомольская правда

Среди пассажиров затонувшего парома не было граждан Российской Федерации. Об этом сообщили РИА Новости в посольстве России в Индонезии.

Согласно информации индонезийского внешнеполитического ведомства, на борту судна находились только граждане этой страны, иностранные пассажиры отсутствовали.

«По официальной информации МИД Индонезии, иностранных граждан на борту не было», — сказали в дипломатическом представительстве.

По данным агентства France-Presse, трагедия произошла в среду вечером у берегов Бали — паром потерпел крушение, в результате чего более 60 человек числятся пропавшими без вести. На борту находились 65 людей, из них 53 пассажира и 12 членов экипажа. Спасателям удалось спасти лишь четверых из них.