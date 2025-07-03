Посольство РФ в Индонезии: На борту затонувшего на Бали парома не было россиян

По данным агентства France-Presse, трагедия произошла в среду вечером у берегов Бали — паром потерпел крушение, в результате чего более 60 человек числятся пропавшими без вести. На борту находились 65 людей, из них 53 пассажира и 12 членов экипажа. Спасателям удалось спасти лишь четверых из них.