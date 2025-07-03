Регулярные полёты в Бодрум: Air Astana добавила новый маршрут из столицы

Рейс из Астаны в Бодрум дополнит пять еженедельных регулярных рейсов из Алматы, расширив маршрутную сеть Air Astana в Турцию. С запуском регулярных рейсов из столицы в Бодрум пассажирам станет проще планировать поездку и бронировать билеты на удобные даты.
Стоимость авиабилетов в обе стороны начинается от 304 337 тенге в эконом классе. Билеты доступны на официальном сайте авиакомпании, в мобильном приложении и в офисах продаж.
Прежде рейсы из Астаны в Бодрум авиакомпания выполняла как чартеры. Крайние обратные рейсы по чартерной программе будут выполнены 19 и 23 июля.