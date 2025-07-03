Регулярные полёты в Бодрум: Air Astana добавила новый маршрут из столицы

Air Astana объявляет о запуске регулярных рейсов по маршруту Астана-Бодрум, начиная с 19 июля 2025 года. Полеты будут выполняться два раза в неделю, по средам и субботам, на современных дальнемагистральных авиалайнерах Airbus A321LR, передает DKnews.kz.