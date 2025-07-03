Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Регулярные полёты в Бодрум: Air Astana добавила новый маршрут из столицы

Air Astana объявляет о запуске регулярных рейсов по маршруту Астана-Бодрум, начиная с 19 июля 2025 года. Полеты будут выполняться два раза в неделю, по средам и субботам, на современных дальнемагистральных авиалайнерах Airbus A321LR, передает DKnews.kz.

Источник: Air Astana

Рейс из Астаны в Бодрум дополнит пять еженедельных регулярных рейсов из Алматы, расширив маршрутную сеть Air Astana в Турцию. С запуском регулярных рейсов из столицы в Бодрум пассажирам станет проще планировать поездку и бронировать билеты на удобные даты.

Стоимость авиабилетов в обе стороны начинается от 304 337 тенге в эконом классе. Билеты доступны на официальном сайте авиакомпании, в мобильном приложении и в офисах продаж.

Прежде рейсы из Астаны в Бодрум авиакомпания выполняла как чартеры. Крайние обратные рейсы по чартерной программе будут выполнены 19 и 23 июля.