В Москве показали закулисы таможенной экспертизы: фоторепортаж

В Центральном экспертно-криминалистическом управлении ФТС России журналистам показали основные способы исследования и экспертизы, изъятых у пересекающих границу пассажиров товаров и ценностей. Эксперты рассказали, как отличают ювелирные изделия и брендовые вещи от подделок, как распознают контрафактные продукты питания, как происходит оценка и проверка подлинности ювелирных изделий, брендовой одежды и культурных ценностей. Журналисты увидели старинные иконы, произведения искусства, разные виды оружия, в том числе старинное французское ружьё, которое вполне могло остаться со времён войны с Наполеоном, и эксклюзивное колье ценой с «трёшку» в спальном районе Москвы.