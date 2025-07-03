Признанного иноагентом уроженца Башкирии заочно осудили за фейки об армии России

Кировский районный суд Уфы заочно вынес приговор уроженцу Башкирии, признав его виновным по двум уголовным статьям. Об этом сообщили в пресс-службах прокуратуры и Следственного комитета республики.
Как было установлено в суде, в марте прошлого года мужчина, находясь за границей, опубликовал на своем YouTube-канале и соцсетях видео с ложной информацией о действиях российских военных в ходе специальной военной операции. Кроме того, будучи признанным иностранным агентом, он в течение 2024-го публиковал материалы без соответствующей маркировки, хотя ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичные нарушения.
Подсудимого, объявленного в международный розыск, заочно приговорили к восьми годам колонии общего режима. Также суд назначил ему штраф в 250 тысяч рублей и запретил на четыре года заниматься администрированием интернет-ресурсов.
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