Признанного иноагентом уроженца Башкирии заочно осудили за фейки об армии России

Как было установлено в суде, в марте прошлого года мужчина, находясь за границей, опубликовал на своем YouTube-канале и соцсетях видео с ложной информацией о действиях российских военных в ходе специальной военной операции. Кроме того, будучи признанным иностранным агентом, он в течение 2024-го публиковал материалы без соответствующей маркировки, хотя ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичные нарушения.