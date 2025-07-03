Из аптек Омска пропали популярные препараты экстренной контрацепции

Информацию о наличии препаратов не подтверждают данные Центра контроля качества лекарственных средств. При попытке найти препарат, система сообщает, что он не найден в сети аптек. Информации о будущих поставках этих препаратов пока нет. В других аптеках Омска подтвердили: найти «Женале» и «Гинепристон» не удастся — они больше не представлены в продаже.