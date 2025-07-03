Из аптек Омска пропали популярные препараты экстренной контрацепции

В аптеках Омска зафиксирован дефицит препаратов экстренной контрацепции. С прилавков исчезли два вида таблеток — «Женале» и «Гинепристон». На данный момент доступны только два безрецептурных средства для предотвращения беременности после незащищенного полового акта: «Эскапел» и «Постинор».
Информацию о наличии препаратов не подтверждают данные Центра контроля качества лекарственных средств. При попытке найти препарат, система сообщает, что он не найден в сети аптек. Информации о будущих поставках этих препаратов пока нет. В других аптеках Омска подтвердили: найти «Женале» и «Гинепристон» не удастся — они больше не представлены в продаже.
Причины исчезновения препаратов с прилавков пока остаются неизвестными. Вернутся ли «Женале» и «Гинепристон» в аптеки региона, также неясно. Ранее мы рассказывали, как можно справится с жарой.