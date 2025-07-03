Собянин назначил проведение Дня города в Москве на 13 и 14 сентября

В этом году Москва празднует свой 878-й день рождения. По сложившейся традиции, праздничные мероприятия пройдут в исторических местах города, парках, учреждениях культуры, образования и социальной защиты, а также на площадках в жилых районах. В ближайшее время будет утверждена программа празднования дня города.