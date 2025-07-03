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Собянин назначил проведение Дня города в Москве на 13 и 14 сентября

В этом году Москва отмечает свой 878-й день рождения.

Источник: Аргументы и факты

В 2025 году жители и гости Москвы смогут отметить день города в выходные дни, которые выпадают на начало осени — 13 и 14 сентября. Это следует из указа, подписанного мэром столицы Сергеем Собяниным.

В этом году Москва празднует свой 878-й день рождения. По сложившейся традиции, праздничные мероприятия пройдут в исторических местах города, парках, учреждениях культуры, образования и социальной защиты, а также на площадках в жилых районах. В ближайшее время будет утверждена программа празднования дня города.

Ранее сообщалось, что более 350 мероприятий состоятся в Москве с 5 по 13 июля ко Дню семьи, любви и верности (8 июля). Для жителей и гостей города готовят выступления музыкальных и театральных коллективов, кинопоказы, спортивные соревнования.

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