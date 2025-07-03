Звезда фильмов для взрослых и сериалов Netflix Пейдж найдена мертвой

Известная американская актриса фильмов для взрослых и сериалов Netflix Кайли Пейдж найдена мертвой в своем доме в Лос-Анджелесе, ей было 28 лет, пишет TMZ.
Предположительно, звезда скончалась от передозировки запрещенными веществами.
«Офицеры обнаружили фентанил и принадлежности для наркотиков в ее доме, а также сексуальные фото ее с разными мужчинами, которые были разбросаны по квартире», — говорится в материале.
Настоящее имя актрисы — Кайли Пилант, она родилась 13 февраля 1997 года в Талсе штата Оклахома. На экране дебютировала в 19 лет. Сотрудничала с Brazzers и Netflix. Всего она снялась в 17 картинах.
Ранее американский продюсер заявил, что семья рэпера Тупака скурила его прах.