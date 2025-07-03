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Ольга Бузова восхитилась парком Галицкого и поделилась эмоциями с подписчиками

Певица и телеведущая Ольга Бузова после выступления в Краснодаре решила впервые посетить знаменитый парк Галицкого. Артистка не скрывала восторга: в своем телеграм-канале она опубликовала видео с прогулки и призналась, что давно мечтала попасть в это место.

Источник: соцсети

«Я впервые в парке Галицкого — после спектакля приехала прогуляться. Много слышала про это место, но ни разу не была. Тут очень круто. Огромная территория — 50 гектаров», — поделилась Бузова.

Парк Галицкого, который уже стал визитной карточкой Краснодара, продолжает привлекать внимание не только местных жителей, но и звезд шоу-бизнеса.

Ранее «Новая Кубань» писала, что весной этого года здесь побывал Павел Воля, который также делился впечатлениями и кадрами прогулки, отметив, что для него это было исполнением мечты.

Поклонники Бузовой в комментариях поддержали ее эмоции и посоветовали обязательно вернуться в парк и посмотреть на него еще раз в другое время года.

Парк «Краснодар» вновь подтвердил статус одного из самых популярных и красивых мест для отдыха и вдохновения.