«Я впервые в парке Галицкого — после спектакля приехала прогуляться. Много слышала про это место, но ни разу не была. Тут очень круто. Огромная территория — 50 гектаров», — поделилась Бузова.
Парк Галицкого, который уже стал визитной карточкой Краснодара, продолжает привлекать внимание не только местных жителей, но и звезд шоу-бизнеса.
Ранее «Новая Кубань» писала, что весной этого года здесь побывал Павел Воля, который также делился впечатлениями и кадрами прогулки, отметив, что для него это было исполнением мечты.
Поклонники Бузовой в комментариях поддержали ее эмоции и посоветовали обязательно вернуться в парк и посмотреть на него еще раз в другое время года.
Парк «Краснодар» вновь подтвердил статус одного из самых популярных и красивых мест для отдыха и вдохновения.
Ольга Бузова восхитилась парком Галицкого и поделилась эмоциями с подписчиками
Певица и телеведущая Ольга Бузова после выступления в Краснодаре решила впервые посетить знаменитый парк Галицкого. Артистка не скрывала восторга: в своем телеграм-канале она опубликовала видео с прогулки и призналась, что давно мечтала попасть в это место.
«Я впервые в парке Галицкого — после спектакля приехала прогуляться. Много слышала про это место, но ни разу не была. Тут очень круто. Огромная территория — 50 гектаров», — поделилась Бузова.