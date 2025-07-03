Движение трамваев пустили по ул. Московской в Краснодаре на два дня раньше заявленного срока, сообщает пресс-служба МУП «КТТУ».
21 июня участок от Зиповской до Солнечной перекрывали для реконструкции коллектора.
3 июня движение трамваев № 5, 8, 15, 21 и 22 снова начали курсировать по своим обычным маршрутам. Уточняется, что автобус № 0 прекратил свою работу.
Напомним, ремонт коллектора по Московской стартовал в январе 2025 года. За это время специалисты заменили свыше 700 метров старых железобетонные труб. Новый коллектор прокладывают на глубине восьми метров. Работы планирую завершить до 31 августа.
«АиФ-Юг» рассказывал: до конца лета в Краснодаре перекроют движение на улице Трудовой Славы. В период с 11 июня до 30 августа правая полоса дороги в сторону ул. им. Благоева будет закрыта на участке между домами № 24 и № 34. Кроме того, будет ограничен выезд со двора дома № 30.