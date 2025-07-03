Движение трамваев пустили по ул. Московской в Краснодаре на два дня раньше

«АиФ-Юг» рассказывал: до конца лета в Краснодаре перекроют движение на улице Трудовой Славы. В период с 11 июня до 30 августа правая полоса дороги в сторону ул. им. Благоева будет закрыта на участке между домами № 24 и № 34. Кроме того, будет ограничен выезд со двора дома № 30.