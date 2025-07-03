В Петербурге готовился теракт против сотрудника военного завода.
Органы ФСБ задержали жительницу Петербурга. Девушку поймали во время установления взрывчатки под машину работника военного завода. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.
Органы ФСБ задержали жительницу Петербурга. Девушку поймали во время установления взрывчатки под машину работника военного завода. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.
В Петербурге готовился теракт против сотрудника военного завода.
Органы ФСБ задержали жительницу Петербурга. Девушку поймали во время установления взрывчатки под машину работника военного завода. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.